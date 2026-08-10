JPMorgan S&P 500'de hedef yükseltti
JPMorgan, güçlü şirket karları ve büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının gelir büyümesini hızlandıracağı beklentisiyle S&P 500 için yıl sonu hedefini 8 bin puana çıkardı.
JPMorgan, güçlü kurumsal kazançları ve hiperölçekli şirketlerin yapay zeka yatırımlarının daha hızlı gelir büyümesi yaratmaya hazır olduğuna dair işaretleri gerekçe göstererek S&P 500 için yıl sonu hedefini 8.000 puana yükseltti.
Yeni hedef, Cuma günkü 7.757,64 puanlık kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 3,12 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
Vadeli S&P 500 endeksi bu sabah yüzde 0,1 artışla 7787,50 puanda.