Kaleseramik borsaya 'tavan'dan girdi

Kale Grubu'nun 66. kuruluş yıl dönümü ve Seramik Bayramı'nın kutlandığı günde düzenlenen gong töreniyle birlikte Kaleseramik, #KLSER kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Gong törenine; Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kale Grubu Finans Başkan Yardımcısı (CFO) Haluk Alperat, Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, Kaleseramik Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Cemşit Baylan, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Yılmaz Arısoy ile davetliler katıldı.

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay ise törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen Seramik Bayramı kutlamalarından video konferans aracılığıyla katıldı.

Paylaşılan bilgilere göre, halka arz programı kapsamında şirketin, 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut çıkarılmış sermayesi 514 milyon 778 bin 660 TL'ye çıkarıldı ve artırılmış miktar olan 109 milyon 390 bin 465 TL nominal değerli payları ise, 25 TL sabit fiyat yöntemi ile halka arz edildi.

Halka arz ile birlikte Kaleseramik'in çıkarılmış sermayesinin yüzde 21,25’lik kısmı halka arz edilirken, halk arz net büyüklüğü toplamda 2 milyar 735 milyon TL oldu. Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen başarılı talep toplama sürecinde, şirketin satışa çıkarılan 109 milyon 390 bin 465 TL nominal değerli payları için 2 milyon 2 bin 245 yatırımcıdan talep geldi.

"Yeni yatırımlara dönüşerek, üretimin, istihdamın ve ihracatın artmasına katkı sağlayacak"

Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, "Kuruluşundan bugüne kadar şirkete emeği geçen herkesi, başta Rahmetli İbrahim Bodur Bey olmak üzere hayırla yad ediyorum. Kaleseramik, ülkemizin önemli sanayi şirketlerindendir. Sektörünün kurucusu, pazarının lideri, dünyanın önde gelen seramik üreticilerindendir." dedi.

Şirketin yaklaşık 2,7 milyar TL tutarındaki halka arz geliriyle ve 2 milyona yakın yatırımcıya ulaşarak çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini belirten Ergun, şunları kaydetti:

"Bu halka arzdan elde edilen gelir, yeni yatırımlara dönüşerek, üretimin, istihdamın ve ihracatın artmasına katkı sağlayacaktır. Ülkemizin böyle köklü sanayi şirketlerini borsamızda görmek bizi gururlandırmakta ve ülkemizin tüm sanayi şirketlerine güzel bir örnek oluşturmaktadır. Bu vesileyle bir kez daha, şirketlerimizi büyümeleri için ihtiyaç duydukları finansmanı, sermaye piyasaları yoluyla sağlamak üzere borsamıza davet ediyorum. Bu halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayan Kaleseramik'e borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Zeynep Bodur Okyay da Kale Grubu için çok özel bir heyecan yaşadıklarını ve Kaleseramik'in yatırımcılarla buluşmasına tanıklık ettiklerini aktararak "Kaleseramik, sadece Türkiye'de değil 86 ülkeye ihracat gerçekleştiren küresel arenada bilinen, öne çıkan bir şirket konumunda. Kaleseramik, son 3 yılda kabaca dört kat artan bir performans gösterdi. Bu konumunu ve performansını daha da geliştirmek için, bu yıl Kaleseramik özelinde 50 milyon doları aşan yatırım planladık. Bugün de gong törenimizle, Kaleseramik'in iddialı global hedeflere yürüyüşü için çok önemli bir adım atıyor ve bu yatırımlarımıza kaynak oluşturacak şirketimizin bir kısım paylarının halka arzını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"Halka arz büyüklüğümüzü toplamda net 2 milyar 735 milyon TL olarak gerçekleştirdik"

Haluk Alperat da 2 yıl önce Kalekim'in halka arzını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Kalekim'de hem halka arz hem bugüne kadarki şirket performansı ve buna paralel olarak hisse performansı çok başarılı gerçekleşti. Şimdi ise Kaleseramik'in Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz halka arzını başarıyla geride bırakmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Halka arzda, 2 milyonun üzerinde başvuru olduğunu ve 9 milyar TL'yi aşan talep topladıklarını belirten Alperat, şu değerlendirmede bulundu:

"Talep dağılımına baktığımızda hem bireysel, hem kurumsal yatırımcılardan ve hem de Kale Grubu çalışanlarından, ayrılan payın çok üzerinde bir talep geldiğini görüyoruz. Bu vesileyle hem bireysel hem kurumsal yatırımcılara hem de Kale Grubu çalışanlarına, bizlere gösterdikleri ilgi ve taleplerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Bize gösterilen bu yoğun ilgi; imza attığımız başarıları ve bulunduğumuz noktanın değerini teyit etmesi açısından da bizler için çok gurur verici. Halka arz büyüklüğümüzü toplamda net 2 milyar 735 milyon TL olarak gerçekleştirdik. Halka arz gelirimiz ile önceliğimiz, mevcut büyüme hedeflerimizin devamlılığını sağlayacak yatırımlarımız ile birlikte sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu gibi alanlarda yatırım yapmak olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında çıktığımız bu yeni yolculukta şirketimize yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza da bir kez daha teşekkür ediyor, onlarla birlikte yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.”

Altuğ Akbaş ise Kaleseramik olarak 66 yıllık istikrarlı gelişimlerine aralıksız devam ettiklerini ve son 3 yılda yaklaşık 4 kat artan bir performans sergilediklerini belirterek, "Bu başarımızda ivme yaratan en önemli faktörlerden biri ise hiç şüphesiz, gerçekleştirdiğimiz geleceğe dönük yatırımlardır ve halen devam ediyoruz. Bugün ise, bu başarıyı daha ileri taşımak, küresel seramik pazarındaki etkin oyuncu kimliğimizi daha da güçlendirmek adına şirketimizi halka açıyoruz. Yeni hissedarlarımızla, güzel ve güçlü hedeflere, daha büyük nice başarılara doğru önemli bir adım atıyoruz." dedi.