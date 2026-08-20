KAPEKS Kimya 8 Borsa İstanbul endeksine dahil edilecek

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KAPEKS Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) paylarının dahil edileceği Borsa İstanbul endeksleri belli oldu.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre şirket payları, 21 Ağustos 2026 tarihinden itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı ve BIST Kimya Petrol Plastik endekslerine dahil edilecek.

Yüzde 20 fiili dolaşım oranı kullanılacak

Endeks hesaplamalarında şirketin pay sayısı 125 milyon 100 bin, fiili dolaşımdaki pay oranı ise yüzde 20 olarak dikkate alınacak.