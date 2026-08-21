Kapeks Kimya bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor
Halka arz sürecini tamamlayan Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da yatırımcılarla buluşacak. Şirket paylarının baz fiyatı 94 TL, maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak belirlendi.
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Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) payları, bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.
Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre şirket payları, 21 Ağustos 2026 Cuma günü itibarıyla KPEKS.E işlem koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.
KPEKS paylarının ilk işlem günündeki baz fiyatı 94 TL olarak belirlenirken, maksimum emir değeri 1 milyon TL olacak.