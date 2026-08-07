Kapeks Kimya halka arzında tarih belli oldu

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Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.'nin halka arzında talep toplama tarihleri 12-14 Ağustos 2026 olarak belirlendi.

Üç iş günü sürecek halka arzda, 1 TL nominal değerli B Grubu paylar 94 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

Toplam 25,1 milyon adet payın satışa çıkarılacağı halka arzın büyüklüğü 2 milyar 359,4 milyon TL olacak.

Halka açıklık oranı yaklaşık yüzde 20,1 olacak

Halka arz, Kapeks Kimya'nın mevcut 100 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 125,1 milyon TL'ye yükseltilmesi yoluyla gerçekleştirilecek.

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 25,1 milyon TL nominal değerli payların tamamı halka arz edilecek. Söz konusu paylar şirketin halka arz öncesi çıkarılmış sermayesinin yüzde 25,1'ine, halka arz sonrası sermayesinin ise yaklaşık yüzde 20,1'ine karşılık geliyor.

Mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak.

Payların yarısı bireysel yatırımcılara ayrıldı

Kapeks Kimya'nın halka arzı TSKB ve Ziraat Yatırım liderliğinde, Yatırım Finansman eş liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemleriyle gerçekleştirilecek.

Halka arz edilecek payların yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 5'i yüksek talepte bulunacak yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20'si yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Buna göre yurt içi bireysel yatırımcılara 12,55 milyon, yüksek talepte bulunacak yatırımcılara 1,26 milyon, yurt içi kurumsal yatırımcılara 6,28 milyon ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara 5,02 milyon adet pay ayrılacak.

Halka arz geliri yatırımlar ve işletme sermayesinde kullanılacak

Kapeks Kimya, halka arzdan elde edeceği fonun yüzde 40-50'sini yurt içi ve yurt dışında yeni üretim tesisi ve depo yatırımları, şirket satın almaları, mevcut üretim hatlarında otomasyon, kapasite artırımı ve ürün geliştirme yatırımlarında kullanmayı planlıyor.

Fonun yüzde 50-60'lık kısmının ise işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve hammadde tedarikinin finansmanına ayrılması öngörülüyor