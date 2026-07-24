Kardemir çelik halka arz kaç lot verir? (KARCL) Kardemir çelik sanayi katılım endeksine uygun mu? soruları yeni fırsatları kollayan yatırımcıların gündemini meşgul ediyor. Tatil sezonunda duyurulan halka arz sonrası yatırımcılar detayları takip etmeye başladı. Eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcısına 128 milyon lotu pay edecek olan Kardemir Çelik Sanayi’nin talep toplama sürecine ilişkin detayları derledik.

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Kardemir Çelik Sanayi AŞ’nin halka arzına ilişkin yatırımcı ilgisi sürerken, en çok merak edilen konuların başında olası lot dağıtımı geliyor. Halka arza katılmayı planlayan yatırımcılar, başvuru sayısına göre hesaplanan tahmini pay miktarlarını yakından takip ediyor. Nihai dağıtım, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek olsa da farklı katılım senaryolarına göre hazırlanan tahmini lot hesaplamaları yatırımcılara önemli bir fikir veriyor. Özellikle bireysel yatırımcı grubuna yönelik olası dağıtım tahminleri, yatırım kararları öncesinde yakından incelenen veriler arasında yer alıyor.

Halkarz.com’da yapılan hesaba göre yatırımcıya dağıtılacak pay miktarı (Olası) şöyle:

150 bin katılım: 341 lot (11.935 TL)

250 bin katılım: 205 lot (7.175 TL)

350 bin katılım: 147 lot (5.145 TL)

500 bin katılım: 103 lot (3.605 TL)

700 bin katılım: 74 lot (2.590 TL)

1,1 milyon katılım: 46 lot (1.610 TL)

1,6 milyon katılım: 32 lot (1.120 TL)

2,2 milyon katılım: 24 lot (840 TL)

Bireysel yatırımcı grubu için olası dağıtım tahminidir.

(KARCL) KARDEMİR ÇELİK SANAYİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

HAYIR. Kardemir Çelik Sanayi haram helal hassasiyeti olan katılım endeksine uygun değildir. Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.’nin (KARCL) halka arzı öncesinde yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri katılım endeksi uygunluğu oldu. Temmuz 2026 itibarıyla yayımlanan onaylı izahname ve aracı kurumların değerlendirmelerine göre şirket, katılım endeksi kriterlerini karşılamıyor. Bu nedenle KARCL payları, faizsiz yatırım esaslarına göre işlem yapan yatırımcılar açısından katılım endeksine uygun kabul edilmiyor. Şirketin faaliyet alanından ziyade finansal kriterler ve katılım endeksi filtreleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda bu kararın verildiği belirtiliyor. Katılım endeksi hassasiyeti bulunan yatırımcıların, yatırım kararı almadan önce izahnameyi ve güncel resmi açıklamaları dikkatle incelemesi tavsiye ediliyor.