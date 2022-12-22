Kartonsan'ın Başiskele tesisinde üretim grev nedeniyle durdu
Kartonsan şirketteki grev nedeniyle Kocaeli Başiskele'deki üretim tesisinde imalata ara verildiğini duyurdu.
Kartonsan'dan KAP'a yapılan açıklamada, Selüloz İş Sendikası'nın aldığı grev kararının bu sabah itibarıyla Başiskele tesisinde uygulanmaya başlandığı belirtilerek, "Grev kararının icra edilmeye başlanması ile eşanlı olarak şirketimizin Başiskele/Kocaeli adresinde yer alan üretim tesisinde aksi karar alınıncaya kadar imalat faaliyetlerine ara verilmiştir" denildi.
Kartonsan hisseleri saat 10:14'te %1.43 düşüşle 103.2 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise %0.6 artıda.