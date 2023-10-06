Katarlı yatırımcı Türkiye’deki portföyünü üçe katladı

Emircan YAMAN

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) eylül ayına ilişkin yayımladığı yabancı yatırımcı verileri tablosunda, son bir ayda yabancı yatırımcı kompozisyonunda bazı değişiklikler yaşandığı göze çarptı. MKK verilerine göre, eylül ayında Türkiye’de en yüksek portföy değerine sahip olan yabancı yatırımcı grubu ünvanının ABD’li yatırımcılardan Katarlı yatırımcılara geçtiği görülürken, Türkiye’ye yatırım yapan Katarlı yatırımcıların toplam portföy değerinin bir ayda yüzde 200'den fazla artışla 600 milyar TL’yi aştığı saptandı.

Aylık artış yüzde 200’ün üzerinde

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Türkiye’ye yatırım yapan 9 Katarlı yatırımcının portföy değeri eylül ayında yalnızca bir ayda 454 milyar TL ve oransal olarak yüzde 256 artışla 631 milyar 361 milyon TL düzeyine yükseldi. Katarlı yatırımcılar eylül ayında sergilenen bu performans ile Türkiye’de en büyük portföy değerine sahip yabancı yatırımcı grubu olan ABD’li yatırımcıları da geride bırakarak birinci sıraya yükselmiş oldu oldu. 2022’nin Aralık ayında Katarlıların Türkiye’deki portföy değeri ise yalnızca 85 milyar 431 milyon TL düzeyinde yer alıyordu.

Ağustos 2023’te ABD’li yatırımcıların Türkiye’deki toplam portföy değeri 339 milyar 430 milyon TL seviyesindeyken, Katarlı yatırımcıların portföy değeri 177 milyar 342 milyon TL düzeyindeydi. Eylül ayına gelindiğinde ise bu miktarlar ABD’li yatırımcılar için 352 milyar 424 milyon TL’ye, Katarlı yatırımcılar için ise 631 milyar 361 milyon TL’ye yükseldi.

Katarlı yatırımcıların Türkiye’deki portföy değerinde dolar bazında da artış olduğu görüldü. MKK verilerine göre 2022 yılının Aralık ayında yaklaşık 4,5 milyar dolar düzeyinde bulunan Katarlı yatırımcıların Türkiye'deki toplam portföy değeri Ağustos 2023’te yaklaşık 6,6 milyar dolara, 2023 Eylül’de ise aylık yüzde 247 artışla yaklaşık 23 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Artış QNB kaynaklı

Uzmanlar, Katarlı yatırımcıların portföy değerindeki bu artışın, çoğunluk hissesi Qatar National Bank’in elinde bulunan QNB Finanbank hisselerinde eylül ayında kaydedilen olağanüstü artışlardan kaynaklandığını ifade etti. QNBFB hisseleri eylül ayında, ağustos ayının sonunda bulunduğu 113,30 TL seviyesinden yaklaşık yüzde 256,4 artışla 403,90 TL seviyesine kadar yükselmişti.

Geçtiğimiz günlerde EKONOMİ gazetesinden Şebnem Turhan’a konuşan Ziraat Portföy Eski Genel Müdürü Tankut Taner Çelik de, eylül ayında QNB Finansbank hisseleri dâhil edildiğinde borsadaki yabancı oranının yüzde 35,93 seviyesine kadar yükseldiğini, fakat QNB hisseleri hariç tutulduğunda bu oranın yüzde 26,82’ye kadar gerilediğini hesapladığını söylemişti.