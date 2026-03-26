Kiler Holding iştirakından halka arzı başvurusu
Kiler Holding iştirakı Ekol Girişim Sermayesi'nin halka arzı için SPK'ya başvurdu.
Kiler Holding A.Ş.'nin yüzde 40 oranında pay sahibi olduğu Ekol Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arza ilişkin başvurusunu 25 Mart 2026 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na iletti.
500.000.000 TL çıkarılmış sermayeye sahip şirketin halka arzı kapsamında, mevcut ortaklara ait 125.000.000 TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Söz konusu payların 20.000.000 TL nominal değerli kısmı Kiler Holding A.Ş.'ye ait.