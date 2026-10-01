Kiler Holding ve Selçuk Ecza’dan 600’er milyon TL’lik pay geri alım kararı

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Kiler Holding AŞ ile Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AŞ, pay geri alım programı başlatma kararı aldı. Her iki şirket de geri alımlar için azami 600 milyon TL fon ayırırken, programların süresi bir yıl olarak belirlendi.

Kiler Holding 50 milyon paya kadar geri alım yapacak

Kiler Holding Yönetim Kurulu, 30 Eylül 2026 tarihli kararıyla şirket paylarına ilişkin geri alım programı başlattı.

Program kapsamında azami 50 milyon adet, 50 milyon TL nominal değerli KLRHO payı geri alınabilecek. Bu miktarın sermayeye oranı yüzde 1,7094 olarak açıklandı.

Geri alımlar için şirket özkaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 600 milyon TL fon ayrılacak. Program 1 Ekim 2026-30 Eylül 2027 döneminde uygulanacak ve azami pay miktarına ulaşılması halinde süre dolmadan sonlandırılacak.

Şirket, pay fiyatının faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığını belirterek, geri alım kararının Borsa İstanbul’da pay fiyatının sağlıklı ve istikrarlı oluşumuna katkıda bulunulması, pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinin haklarının korunması ile yatırımcı güveninin desteklenmesi amacıyla alındığını bildirdi.

Selçuk Ecza 5 milyon pay için program başlattı

Selçuk Ecza Deposu da 30 Eylül 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla 12 ay süreli pay geri alım programı başlattı.

Program kapsamında Borsa İstanbul’da işlem gören B Grubu SELEC paylarından azami 5 milyon adet, toplam 5 milyon TL nominal değerli pay geri alınabilecek. Söz konusu miktarın sermayeye oranı yüzde 0,80515 olarak belirtildi.

Geri alımlar için şirket kaynaklarından karşılanmak üzere azami 600 milyon TL ayrıldı. Program 30 Eylül 2026-30 Eylül 2027 dönemini kapsayacak.

Selçuk Ecza, fiili geri alımların zamanlaması ve miktarının piyasa koşulları, pay fiyatı ve likiditesi, şirketin nakit durumu, işletme sermayesi ihtiyaçları ve finansal esnekliği dikkate alınarak belirleneceğini açıkladı.