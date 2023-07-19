Koç Holding, Marmaris Altınyunus'un sermaye artırımına katılacak

Koç Holding, iştirak şirketi Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri'nin sermaye artırımına 1,35 milyar lira ile katılacak.

Holding'in dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Marmaris Altınyunus'un sermayesi Koç Holding'e tahsisli olarak artırılacak. Koç Holding sermaye artırımına iştirak bedeli 1,35 milyar lira olarak katılacak.

Marmaris Altınyunus, Antalya'daki Talya Oteli'nin yapımı için gereken 50 milyon doları Koç Holding'den sermaye artırımı ile sağlayacağını daha önce açıklamıştı.

Marmaris Altınyunus'ta Koç Holding'in yüzde 36.81, Family Danışmanlık'ın yüzde 29.55, Koç ailesi üyelerinin doğrudan yüzde 3.91 payı bulunuyor.