Koç ve YKB hisseleri satış sonrası hareketli: "Gelir yeni yatırımlarda kullanabilir"

Şenay ZEREN

Dün günü düşüşle tamamlayan Borsa İstanbul, yeni güne yüzde 1'in üzerinde kazançla başlarken, sonrasında dalgalı bir seyirde ilerliyor. 6583 - 6683 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, saat 16.19 itibarıyla yüzde 0,09 kayıpla 6598 puanda işlem gördü.

Bankacılık endeksinde ise, kayıp derinleşiyor. Endeksin düşüşü, gün içinde yüzde 4'e yaklaşırken; şu dakikalarda yüzde 2,40 oranında düşüşle 5733 puanda işlem görüyor.

Yapı Kredi Bankası bugün en çok işlem hacmine sahip olan şirket olurken, Yapı Kredi'yi sırasıyla Koza Altın, Astor Enerji, Türk Hava Yolları ve Ereğli Demir Çelik izledi.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 6700 ve 6800 seviyeleri direnç, 6500 ve 6400 puan destek konumunda bulunuyor.

Satış haberi sonrası hisseler hareketli

Dün akşam saatlerinde Koç Holding'in, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki 575 milyon lira nominal değere kadar hissesinin hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara satış işlemini gerçekleştirmesiyle, bugün Koç Holding ve Yapı Kredi Bankası'nın hisseleri hareketli seyrediyor. Analistler satışı, yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinin arttığı şeklinde değerlendiriyor.

Dün günü 13,37 TL'den tamamlayan Yapı Kredi Bankası hisseleri, bugünkü işlemlerde 12,36 TL'ye kadar geriledi. Bankanın hisseleri, saat 16.22 itibarıyla yüzde 6,43 düşüşle 12,51 TL'de bulunuyor.

Koç Holding hisseleri ise, dün günü negatif tarafta tamamlarken, şu dakikalarda yüzde 1,80 artışla 118,60 TL'de bulunuyor. Holdingin hisseleri en yüksek ise 121,40 TL'ye kadar tırmandı.

İş Yatırım'ın notunda, Koç Holding'in geçen çeyrek sonu solo net nakit pozisyonunun 352 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtilerek, "İşlem sonrası Koç Holding'e ciddi bir nakit girişi olacağından Koç Holding hisselerinde olumlu tepki bekleriz, Yapı Kredi hisselerinde ise kısa vadeli baskı görebiliriz" denildi.

Baskı oluşsa da, orta vadeli beklentilerde etki beklemiyoruz

Onurcan Bal - PhillipCapital Araştırma Müdürü

YKBNK hissesi dün günü 13,37 TL’den tamamlamıştı. Pay başına 11,75 TL satış fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 12 civarında bir iskontoya işaret ediyor. İskontolu satış haberi sonrasındaki fiyatlamalara baktığımızda, YKBNK hissesinde kayıpların yüzde 7’leri bulduğu ve YKBNK öncülüğündeki kayıpların bankacılık sektörü üzerinde de baskı oluşturduğu takip ediliyor. Pay satış haberi YKBNK üzerinde kısa vadeli bir baskı oluştursa da orta vadeli değerlemeler ve beklentiler üzerinde bir etki beklemiyoruz.

KCHOL cephesinde nakdin ne yönde kullanılacağı önemli

KCHOL hissesinde ise ilk fiyatlamalarda pozitif bir seyir yaşanmasına karşın hissede gün içi kazançların korunmakta zorlandığı görülüyor. KCHOL yapılan bu satıştan 6,76 milyar TL nakit girişi sağlayacaktır. Hem güçlü nakit girişi hem de bu nakdin yeni yatırımlar ve iş kolları için kullanılabilme potansiyeline bağlı olarak KCHOL hissesi için bu gelişmeyi olumlu değerlendiriyoruz. Orta- uzun vadede beğendiğimiz KCHOL cephesinde sağlanan nakdin ne yönde kullanılacağı önemli olacaktır.

Koç Holding, geliri pil fabrikası gibi yeni yatırımlarda kullanabilir

Vahap Taştan - Yatırım Finansman Menkul Değerler Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü Yönetmeni

Koç Holding, 2021 yılı Kasım ayında UniCredit’te bulunan YKBNK sermayesinin yüzde 18’ine karşılık gelen paylarını 3,49 milyar TL’ye satın almıştı. Bu alım sonrasında beklentiler Koç Holding’in uygun piyasa koşullarında bu payların satışını tekrar gündeme getireceği yönündeydi. Koç Holding’in dünkü satışı sonrası banka sermayesindeki payı yüzde 61,17’ye geriledi fakat Holding’in ana ortak konumu devam edecek. Bankanın halka açıklığı ise yüzde 38,82’ye yükselmiş olacak. Araştırma Müdürlüğümüz notlarına göre Koç Holding, söz konusu satıştan elde edilecek geliri elektrikli araçlar için yapılacak pil fabrikası gibi yeni yatırımlarda kullanabilir.

YKBNK, orta vadede olumlu

YKBNK tarafında ise iskontolu satışın ilk etkisinin hem YKBNK hem de bankacılık sektörü hisselerinde negatif olmasını, buna karşın artan halka açıklık ve likiditeye ek olarak, UniCredit’ten alınan paylara ilişkin baskının da ortadan kalması nedeniyle orta vadede olumlu bakılabilir. Bu çerçevede bankacılık sektöründeki satış baskısının da şu aşamada endeksten aşırı negatif ayrışmasını beklemiyoruz.