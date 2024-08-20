Konkordato ilan eden şirketin hissesini fonlar almamış

Konkordatolar son günlerde gündeme gelirken, ekonomideki stagflasyon tartışmaları ışında dikkatle izleniyor. Halka açık şirketlerde de konkordato ilan edilmesi piyasaları tedirgin etti.

Borsa İstanbul ana pazarda işlem gören Mega Polietilen (MEGAP) üç ay süreyle konkordato ilan etti. Hissenin son aylarda oynaklığı artarken, halka açık şirketlere de konkordatoların sıçraması dikkat çekti.

BloombergHT’nin haberine göre, mayıs ayında MEGAP hisseleri 10,84 TL ile tarihi zirvesini görmüş, ağustos ayında hızla geri çekilerek 4,67 TL'ye kadar gerilemişti.

Mayıs ayında zirve yapan yatırımcı ilgisinin, profesyonel portföy yöneticilerinde olmadığı görüldü.

Fintables üzerinden TEFAS'ta işlem gören fonlara bakıldığında temmuz sonu itibarıyla hiçbir yatırım fonunda Mega Polietilen hissesi yer almadı.

Mega Polietilen, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemleri sebebiyle, üretim faaliyetlerinin aksamaması için cuma günü konkordato başvurusunda bulunduğunu ve mahkemenin 3 ay süreli konkordato kararı verdiğini bildirmişti.

Şirket ayrıca sermaye artırım sürecinin devam ettiğini ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunacağını belirtmişti.