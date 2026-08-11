Konkordato ilan etmişti... Barem Ambalaj'dan dev pay satışı geldi

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Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerden Barem Ambalaj (BARMA) geçtiğimiz hafta KAP'a yaptığı açıklamayla konkordato sürecine girdiğini duyurmuştu. Hisselerinde yüzde 70 değer düşüşü yaşanan Barem Ambalaj, KAP'a yaptığı açıtklamada maliyetler, faiz baskısı ve alacaklıların tahsilatında yaşanan gecikmeler gerekçe göstermişti.

Borsa İstanbul, Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin yüzde 3,72'sine karşılık gelen 9 milyon 758 bin TL nominal değerli payın el değiştireceğini açıkladı. Vega Portföy Salur Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu'nun portföyünde bulunan söz konusu payların, 1 TL nominal değerli pay başına 24,60 TL fiyat üzerinden Armadillo Holding A.Ş. adına gerçekleştirilecek işlem kapsamında devredileceği bildirildi.

Borsa İstanbul tarafından 10 Ağustos 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre, Barem Ambalaj ortaklarından Vega Portföy Salur Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu'nun sahip olduğu payların bir bölümü işlem görecek. Toplam 9 milyon 758 bin TL nominal değere sahip payların, şirket sermayesindeki karşılığının yüzde 3,72 olduğu belirtildi.

Payların işlem fiyatı 24,60 TL olarak belirlendi

Söz konusu payların devrinde 1 TL nominal değerli pay başına 24,60 TL fiyat uygulanacak. İşlem sonucunda toplam 9 milyon 758 bin TL nominal değerli payın Armadillo Holding A.Ş. adına el değiştirmesi planlanıyor.

Borsa İstanbul'un açıklamasında, payların Vega Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek işlem kapsamında Armadillo Holding A.Ş. adına devredileceği belirtildi. Böylece Barem Ambalaj sermayesinin yüzde 3,72'sine denk gelen pay grubu işlem kapsamında el değiştirmiş olacak.

Toptan alış satış işlemi bugün gerçekleştirilecek

Payların satışı 11 Ağustos 2026 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek. İşlem, toptan alış satış işlemleri kapsamında yapılacak.

İşlemde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin hem alıcı hem de satıcı üye olarak yer alacağı bildirildi. Böylece Barem Ambalaj paylarına ilişkin söz konusu devir işlemi, Borsa İstanbul'da belirlenen toptan alış satış süreci çerçevesinde tamamlanacak.

Payların nakit ve menkul kıymet takasının ise Pay Piyasası takas süreci kapsamında gerçekleştirileceği açıklandı. İşlemin 11 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.