Koza Polyester ve CVK Maden tavan fiyattan açıldı

Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan halka arz geleneği bozulmadı ve Borsada hisse senetleri bugün işlem görmeye başlayan iki şirket de tavan fiyattan açıldı. CVK Maden İşletmeleri payları, Yıldız Pazar'da "CVKMD.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlarken, Koza Polyester payları ise, Yıldız Pazar'da "KOPOL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem gördü.

CVK Maden İşletmeleri ve Koza Polyester'in payları tavan fiyattan açılış yaptı. Buna göre, CVK Maden'in hisse senetleri 115,50 TL'ye, Koza Polyester'in hisseleri ise 26,94 TL'ye yükseldi.