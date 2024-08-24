Krediye ulaşamayan şirketler halka arza mı yöneliyor?

Pandemiyle birlikte enflasyonist ortamda da yüksek kazançlar sunan Borsa İstanbul’da halka arzlar, yeni yatırımcıların piyasaya yönelmesinde tavan serileriyle öncü olmuştu.

2021 ve 2023 yıllarında rekor düzeye ulaşan halka arz edilen şirketlerin çokluğu, son dönemde yüksek getirilerin görülememesiyle sorgulanmaya başladı. Bilinçlenerek finansal okuryazarlığı artan yatırımcıların şirketlerin mali durumlarını da analiz etmeye başlaması soruları “kaynak” kısmına yöneltti.

Halka arz sayısı Ağustos 2024 itibarıyla 25'te bulunurken, yeni şirketler de borsaya gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyada bir kullanıcının, halka arz olacak şirketlerin halka arz gelirinin büyük bir kısmını mevcut borçlarının kapatılması ve işletme sermayesindeki nakit akış sıkıntısı aşmak için kullanmasına izin verilmesini sorgulaması ilgi çekti. Kullanıcı, “Hammadde alsa anlarım (bulunduğu sektöre bağlı olarak) yatırım için kullansa anlarım. Adam geçmişte yemiş içmiş hesabı halka arz ile ödeyecek otorite de buna izin verecek” ifadelerini kullandı.

Yanıt gecikmedi

Halka arzdan elde edilecek gelirin şirketin yatırımları yerine borçlarına yöneltilmesi ve bu seviyede borçlu şirketlerin halka arz edilmesine yanıt Nasıl Bir Ekonomi gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Burak Arzova’dan geldi. Kredi kısıtlarına değinen Burak Hoca, bu tarz şirketlerin halka arz edilmemesi gerektiğini de vurguladı.

Arzova, konuya yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

“Uzun zamandır bunu söylüyorum. Songür Ulus Bey’e çok teşekkürler. Üstelik geçmişte bu kadar borç yaratıp halka ödettiren şirketin, gelecekte farklı davranmasını beklemek de hayal. Şimdi ödettin sonra ne olacak?

Halka arzdan gelen paranın büyük kısmını yatırıma, makine, hammadde, vs. alımına kullanmayacak şirkete teveccüh edilmemesi lazım.

Otorite neden izin veriyor? Bence yaratılan ekonomik kaos ortamında şirketlere kredi verilemiyorsa halka arz var onu kullan demek için.”