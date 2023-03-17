Küresel piyasalarda risk iştahı güçleniyor

Küresel piyasalarda, bankacılık krizine ilişkin sıkıntıların büyük oranda giderildiğine yönelik fiyatlamalarla pozitif bir seyir izleniyor. Dün, ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank'ın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurdu.

Söz konusu gelişmenin ardından pay piyasalarında alışlar güçlenirken, ülkede dün açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller üretmeye devam etti.

Ülkede enflasyonla mücadelenin bir süre daha devam edebileceğine yönelik tahminlerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktı.

ECB’de faizler 15 yılın zirvesine çıktı

Avrupa'da dün ECB üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun çok uzun süre çok yüksek seviyelerde kalacağının tahmin edildiği kaydedilerek, piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle kararların veri odaklı alınmaya edileceği bildirildi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Christine Lagarde, bankacılık krizine ilişkin sorulara, finansal istikrarı korumak için ellerinde önemli araçlar bulunduğu ve gerekmesi halinde bunları kullanmaktan çekinmeyecekleri şeklinde cevap verdi.

Fiyat istikrarı ile finansal istikrarın farklı araçlarla idare edilebileceğini belirten Lagarde, para politikasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle bankanın makroekonomik veri akışını yakından izleyeceğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Euro Bölgesi, şubat ayı TÜFE

16.15 ABD, şubat ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanımı

17.00 ABD, mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi