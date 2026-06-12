Küresel risk iştahı Borsa İstanbul’a alım getirdi: BIST 100 endeksi 14 bin puan sınırında

Küresel piyasalarda azalan risk primlerinin pay piyasalarına olumlu yansıması ve yabancı sermaye akışının hisse senedi tarafına yönelmesi, Borsa İstanbul genelinde alımları belirgin şekilde hızlandırdı. Günün ilk yarısından itibaren güçlü yukarı yönlü momentumunu koruyan BIST 100 endeksi, lokomotif sektörlerin eşliğinde kritik teknik direnç seviyelerini aşarak 14 bin puan psikolojik sınırının üzerinde dengelenme çabasını sürdürüyor. Kısa vadeli teknik göstergelerin pozitife dönmesiyle hacimli bir ralli sürecine giren endekste, döviz kurları ve tahvil faizlerindeki yatay dengelenme de piyasadaki yukarı yönlü trendi destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

Bankacılık öncülüğünde teknik ivme güçleniyor

Güne alıcılı başlayan pay piyasalarında, lokomotif sektörlerin güçlü duruşu endeksi yukarı taşımaya devam ediyor. Endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan bankacılık endeksi (XBANK), gün içi işlemlerde %6,89 oranında keskin bir primle 17.342 puan seviyesine ulaşarak rallinin ana yürütücüsü konumunda bulunuyor. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün lojistik ve operasyonel maliyetleri hafifleteceği beklentisiyle ulaştırma ve havacılık hisseleri de alıcılı seyre güçlü hacimlerle eşlik ediyor. Sektörel bazda genele yayılan bu alımlarla birlikte BIST 100 endeksindeki hareketli ortalamalar kısa vadeli yönün yukarı olduğunu gösteriyor. Gün içi yukarı yönlü hareketin devamında 14.125 puan direnci izlenirken, olası kar satışlarında 13.801 puan bölgesi teknik destek seviyesi olarak güncelliğini koruyor.

Dolar/TL ve tahvil faizlerinde yatay dengelenme

Küresel piyasalarda dolar endeksinin güçlü duruşuna karşılık, yurt içine yönelik risk priminin (CDS) dengelenmesiyle dolar/TL kuru sakin bir seyir izleyerek dar banttaki yatay hareketini sürdürüyor. Bankalararası piyasada dolar/TL 46,26 seviyesinden işlem görürken, yurt içi tahvil piyasasında ise Borsa İstanbul’daki alıcılı seyre paralel olarak görece dengeli bir görünüm hâkimdir. Türkiye 10 yıllık devlet tahvili faizi %34,43 seviyelerindeki yatay konumunu korurken, küresel para politikası kararları ve makroekonomik veri takvimi hem döviz hem de borçlanma araçları piyasasında ana belirleyici olmaya devam ediyor.