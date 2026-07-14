Küresel tansiyon ve bilanço beklentileri gölgesinde Borsa İstanbul: Serdar Pazı’dan önemli analizler

Piyasaların odağında ABD ve İran arasında yükselen tansiyonun yer aldığını belirten Serdar Pazı, petrol fiyatlarının 70 dolardan 80 dolar seviyelerine tırmanmasının enerji maliyetleri üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu ifade etti. Trump kanadından gelen Körfez bölgesine yönelik sert açıklamalar ve Ukrayna-Rusya savaşının genişleme ihtimalinin küresel risk iştahını zayıflattığını vurgulayan Pazı, bu durumun ABD ve Asya piyasalarına negatif yansıdığını belirtti.

Borsa İstanbul’da 14.000 puan sınırı ve banka karları

Yurt içi piyasalarda Cuma günü yaşanan toparlanma çabasının kalıcı olamadığını ifade eden Pazı, BIST 100 endeksinin 14.000 seviyelerine doğru geri çekildiğini kaydetti. Endeks için 13.600 - 13.700 bölgesinin ara destek, 14.300 ve 14.700 seviyelerinin ise giderek kuvvetlenen dirençler olduğunu belirten uzman, yaklaşan bilanço sezonu öncesinde yüksek faizler ve finansman maliyetleri nedeniyle bankaların kar tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar görüldüğüne dikkat çekti.

DOCO: Küresel operasyonlarla dengeli büyüme

Havacılık ikram sektöründe faaliyet gösteren DOCO’yu analiz eden Pazı, şirketin Kuzey Amerika’daki canlanma ve FIFA 2026 anlaşmasıyla ciro desteği aldığını belirtti. Gelirlerinin büyük kısmının yurt dışı kaynaklı olması nedeniyle yerel negatif haberlere sınırlı tepki verdiğini ifade eden Pazı, hissenin uzun vadeli yükselen bir kanal içinde olduğunu ve 12.500 seviyesinin bir yıllık hedef fiyat olarak takip edilebileceğini, 10.000 seviyesinin ise önemli bir destek noktası olduğunu söyledi.

Mavi: Kuzey Amerika ivmesi ve iç talep dengesi

Mavi hissesi için temel anlamda %60 civarında bir yükseliş potansiyeli öngörüldüğünü belirten Pazı, şirketin Kuzey Amerika satış ağındaki genişlemeden güç bulduğunu ifade etti. İç piyasada ise kira ve personel maliyetleri gibi baskılayıcı unsurların takip edildiğini vurgulayan Pazı, teknik açıdan 40 seviyesinin aşılması durumunda hareketin 42 ve 46 bandına doğru kuvvetlenebileceğini, ortalama hedef fiyatın ise 63 TL seviyelerinde olduğunu not etti.

Turkcell: Maliyet baskısı ve rekabet

Turkcell’in 5G yatırımları ve lisans harcamaları nedeniyle bilanço tarafında maliyet baskısı hissedebileceğini ifade eden Serdar Pazı, içerideki yoğun rekabetin fiyat artışlarını sınırladığını belirtti. TOGG’un kara pozitif katkı sağladığına değinen Pazı, hisse için aracı kurumların ortalama hedef fiyatının 161 TL olduğunu ve bu seviyenin %48 yükseliş potansiyeli sunduğunu, teknik olarak ise 113 TL direncinin kritik olduğunu paylaştı.

Lokman Hekim: Sağlık turizmi ve yeni yatırımlar

Sağlık turizmi ve eğitim alanında faaliyet gösteren Lokman Hekim’in (LKMNH) 13,70 seviyesindeki desteğinin güçlü çalıştığını belirten Pazı, şirketin Van hastanesindeki ek hizmet binası yatırımıyla kapasite artışına gittiğini hatırlattı. Hissenin 15,02 - 15,18 dirençlerini aşması durumunda 16,80 seviyelerine doğru bir hareket alanı oluşabileceğini ancak bu yükselişin işlem hacmiyle teyit edilmesi gerektiğini ekledi.