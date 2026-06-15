Küresel uzlaşı iç piyasaya can suyu oldu: BIST 100 endeksi gün ortasında 14.300 puanın üzerinde

Borsa İstanbul, haziran ayının ikinci yarısına yatırımcısının yüzünü güldüren bir performansla giriş yaptı. Geçtiğimiz cuma gününü %1,42 değer kazancıyla 13.938,48 puandan kapatan BIST 100 endeksi, bu sabah seansa %3,02 oranında güçlü bir artışla 14.359,48 puandan başladı. Açılışın hemen ardından 14 bin puanlık psikolojik ve teknik barajı tek bir hamlede aşmayı başaran endeks, gün ortasındaki işlemlerde de alıcılı seyrini koruyarak 14.373,89 puana kadar tırmandı.

Hürmüz Boğazı'nda sağlanan mutabakat piyasalardaki korkuyu sildi

Finans koridorlarında yaşanan bu sert yukarı yönlü hareketin arkasındaki ana etken, ABD ve İran arasında varılan diplomatik anlaşma oldu. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının kaldırılacağına dair açıklamalar, küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki enflasyonist baskının kırılacağı beklentisini doğurdu. Risklerin bu şekilde hızla sönümlenmesi, merkez bankalarının sıkı para politikalarında daha rahat hareket edebileceği öngörüsüyle birleşince dünya borsalarıyla birlikte yurt içi piyasalarda da alım iştahını zirveye çıkardı.

Yükseliş trendine bankacılık hisseleri öncülük ediyor

Günün ilk yarısındaki işlemlerde Borsa İstanbul bünyesindeki neredeyse tüm sektör grupları pozitif bölgede kalırken, rallinin asıl yükünü bankacılık sektörü göğüsledi. Sabah saatlerinden itibaren bankacılık endeksinde görülen %6,41'lik sert yükseliş piyasayı yukarı doğru iten ana güç oldu. Holding endeksi de %3,11'lik primle bu harekete eşlik etti. Günün geri kalanında 14.400 ve 14.500 puan seviyelerinin kritik direnç noktaları olarak izlenebilir.