Lila Kağıt'tan bedelsiz sermaye artırımı kararı
Lila Kağıt, çıkarılmış sermayesini yüzde 200 oranında bedelsiz artırarak 590 milyon TL'den 1 milyar 770 milyon TL'ye yükseltme kararı aldı.
Lila Kağıt, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 13 Ekim 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında bedelsiz sermaye artırımı kararı alındığını duyurdu.
Şirket, 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 590 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini, yüzde 200 oranında artırarak 1 milyar 770 milyon TL'ye çıkaracak.
Sermaye artırımı iç kaynaklardan karşılanacak
Açıklamaya göre, 1 milyar 180 milyon TL tutarındaki sermaye artırımının tamamı, şirketin 30 Haziran 2026 tarihli finansal tablolarında yer alan 4 milyar 27 milyon 406 bin 628,85 TL bakiyeli "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından karşılanacak.
Artırılan sermayeyi temsil eden 1 milyar 180 milyon TL nominal değerli paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara bedelsiz olarak dağıtılacak.
Söz konusu karar, Yönetim Kurulu toplantısına katılanların oybirliğiyle alındı.