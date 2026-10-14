  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Lila Kağıt'tan bedelsiz sermaye artırımı kararı
Takip Et

Lila Kağıt'tan bedelsiz sermaye artırımı kararı

Lila Kağıt, çıkarılmış sermayesini yüzde 200 oranında bedelsiz artırarak 590 milyon TL'den 1 milyar 770 milyon TL'ye yükseltme kararı aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Lila Kağıt'tan bedelsiz sermaye artırımı kararı
Takip Et

Lila Kağıt, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 13 Ekim 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında bedelsiz sermaye artırımı kararı alındığını duyurdu.

Şirket, 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 590 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini, yüzde 200 oranında artırarak 1 milyar 770 milyon TL'ye çıkaracak.

Sermaye artırımı iç kaynaklardan karşılanacak

Açıklamaya göre, 1 milyar 180 milyon TL tutarındaki sermaye artırımının tamamı, şirketin 30 Haziran 2026 tarihli finansal tablolarında yer alan 4 milyar 27 milyon 406 bin 628,85 TL bakiyeli "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından karşılanacak.

Artırılan sermayeyi temsil eden 1 milyar 180 milyon TL nominal değerli paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara bedelsiz olarak dağıtılacak.

Söz konusu karar, Yönetim Kurulu toplantısına katılanların oybirliğiyle alındı.

Citi'den Türkiye için cari açık uyarısı: Yıl sonunda artış bekleniyorCiti'den Türkiye için cari açık uyarısı: Yıl sonunda artış bekleniyorEkonomi

 

 