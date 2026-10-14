Lila Kağıt'tan bedelsiz sermaye artırımı kararı

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Lila Kağıt, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 13 Ekim 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında bedelsiz sermaye artırımı kararı alındığını duyurdu.

Şirket, 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 590 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini, yüzde 200 oranında artırarak 1 milyar 770 milyon TL'ye çıkaracak.

Sermaye artırımı iç kaynaklardan karşılanacak

Açıklamaya göre, 1 milyar 180 milyon TL tutarındaki sermaye artırımının tamamı, şirketin 30 Haziran 2026 tarihli finansal tablolarında yer alan 4 milyar 27 milyon 406 bin 628,85 TL bakiyeli "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından karşılanacak.

Artırılan sermayeyi temsil eden 1 milyar 180 milyon TL nominal değerli paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara bedelsiz olarak dağıtılacak.

Söz konusu karar, Yönetim Kurulu toplantısına katılanların oybirliğiyle alındı.