Limak Doğu Anadolu Çimento'nun halka arzına 4,4 kat talep

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 14 – 15 – 16 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Halk Yatırım tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 16,20 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 155.930.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi. Buna göre halka arz büyüklüğü 2 milyar 526 milyon 66 TL oldu.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,02 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 10 katı oranında talep geldi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Limak Şirketler Grubu’nun halka arz edeceği iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento’nun 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecine hedefin 4,4 katı başvuru geldiğine dikkat çekilerek, "Sermaye arttırımı ve ortak satışı ile yapılacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 16,20 TL olarak belirlenen Limak Doğu Anadolu Çimento, 3 milyon 356 bin 908 yatırımcıdan talep topladı. Şirketin halka arzına Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan 2 kat, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılardan 10 kat talep gelirken, halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 526 milyon TL oldu. Gelen talep, hedeflenen miktarın 4,4 katı olarak gerçekleşti" bilgisi verildi.

Halka arzdan sağlanacak gelirin tamamı şirketin büyüme stratejisi kapsamında Ergani fabrikasının devralınmasında kullanılacak.

Limak Doğu Anadolu Çimento’nun hisseleri 22 Şubat’ta Borsa İstanbul’da düzenlenecek törenle BIST Yıldız Pazar’da ‘LMKDC’ koduyla işlem görmeye başlayacak.