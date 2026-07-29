Logo Yazılım 101 binin üzerinde hissesini geri aldı
Logo Yazılım, pay geri alım programı kapsamında 101 bin 354 adet hissesini geri satın aldı. İşlemin ardından şirketin sahip olduğu payların sermaye içindeki oranı yüzde 2,64'e yükseldi.
Logo Yazılım (LOGO), 25 Kasım 2024 tarihinde duyurduğu pay geri alım programı kapsamında yeni bir hisse geri alımı gerçekleştirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Şirket, 28 Temmuz 2026 tarihinde 133,00 TL ile 136,10 TL fiyat aralığından toplam 101 bin 354 adet payını geri satın aldı.
Sermayedeki payı yüzde 2,64'e yükseldi
Gerçekleştirilen işlemin ardından Logo Yazılım'ın geri aldığı kendi paylarının şirket sermayesi içindeki oranı yüzde 2,64 oldu.
Şirket, pay geri alım işlemlerini daha önce açıkladığı geri alım programı kapsamında sürdürmeye devam ediyor.