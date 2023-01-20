Londra borsa endeksleri haftayı düşüşle kapattı
Londra borsaları yılın ilk haftalık düşüşünü kaydederek, Noel'den itibaren başlayan yükseliş umutlarını boşa çıkardı.
Birleşik Krallık'ın ana borsa endeksleri Cuma günü yükseldi, ancak resesyona ilişkin artan endişeler ve merkez bankalarından gelen enflasyonda ılımlılık belirtilerine rağmen yılın ilk haftalık kayıplarını kaydetti.
FTSE 100 (.FTSE) %0,3 daha yüksek kapanırken, daha yurt içi odaklı FTSE 250 midcaps (.FTMC) %0,7 arttı.
Ancak Reuters’ın haberine göre, zayıf ABD ekonomik verileri ve merkez bankası üyelerinden gelen katı para politikasını sürdürmek yönündeki yorumlar, Çin'in COVID-19 kısıtlamalarında yeniden açılma polikasının yarattığı iyimserliği dengeledi,. Cuma günü görülen yükseliş hafta boyunca kaydedilen kayıpları tersine çevirmek için yeterli olmadı.
FTSE 100, haftayı %0,9 düşüşle kapatırken, midcap endeksi de %1,3 kaybetti.