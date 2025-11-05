  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Londra Borsası 1 milyar sterlinlik hisse geri alımına başladı
Takip Et

Londra Borsası 1 milyar sterlinlik hisse geri alımına başladı

Londra Borsası 1 milyar sterlinlik hisse geri alım programı başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Londra Borsası 1 milyar sterlinlik hisse geri alımına başladı
Takip Et

London Stock Exchange Group (LSEG), 1 milyar sterline kadar hisse geri alımı için Citi ile anlaşarak yeni programını başlattı. Şirket, yaptığı açıklamada Citi’nin alımlara hemen başlayacağını ve işlemlerin en geç 25 Şubat 2026’ya kadar tamamlanacağını duyurdu.

Geri alınan hisseler LSEG’ye satıldıktan sonra iptal edilecek ve bu işlem grup sermayesini azaltacak.

LSEG, daha önce Morgan Stanley ve ardından Goldman Sachs ile iki geri alım turu gerçekleştirmişti. Bu turların her ikisi de bu yılın başlarında tamamlandı.

Borsa Haberleri
Borsa, altın, faiz, tahvil, fon... İşte kasım ayı senaryoları! Uzmanlar değerlendirdi
UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Asya borsalarında yarı iletken hisseleri sert düştü
Asya borsalarında yarı iletken hisseleri sert düştü
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Hong Kong Borsası üçüncü çeyrekte rekor kar açıkladı
Hong Kong Borsası üçüncü çeyrekte rekor kar açıkladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı