Londra Borsası 1 milyar sterlinlik hisse geri alımına başladı

London Stock Exchange Group (LSEG), 1 milyar sterline kadar hisse geri alımı için Citi ile anlaşarak yeni programını başlattı. Şirket, yaptığı açıklamada Citi’nin alımlara hemen başlayacağını ve işlemlerin en geç 25 Şubat 2026’ya kadar tamamlanacağını duyurdu.

Geri alınan hisseler LSEG’ye satıldıktan sonra iptal edilecek ve bu işlem grup sermayesini azaltacak.

LSEG, daha önce Morgan Stanley ve ardından Goldman Sachs ile iki geri alım turu gerçekleştirmişti. Bu turların her ikisi de bu yılın başlarında tamamlandı.