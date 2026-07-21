Londra Borsası 24 saatlik işlem platformu LSE 24'ü devreye alacak

Londra Borsası, dijital, algoritmik ve otonom işlem sistemlerini desteklemek amacıyla LSE 24 adlı yeni işlem platformunu kuracağını açıkladı.

Haftanın beş günü yaklaşık 24 saat hizmet verecek platform, küresel yatırımcıların farklı saat dilimlerinde piyasa gelişmelerine tepki vermesine, likiditeye erişmesine ve risklerini yönetmesine olanak sağlayacak.

LSE 24, Londra Borsası'nın Ana Pazarı'ndan ayrı faaliyet gösterecek. Ana Pazar ise mevcut işlem saatlerini koruyacak.

İlk işlemler 2027'nin ilk yarısında

Planlamaya göre LSE 24, 2026 yılı sonuna kadar müşteri testlerine açılacak.

Düzenleyici onayların tamamlanmasının ardından platformda ilk olarak borsa yatırım ürünlerinin (ETP) 2027'nin ilk yarısında işlem görmesi planlanıyor. İlerleyen aşamalarda hisse senetlerinin de platforma eklenmesi hedefleniyor.

Platformda fiyat şeffaflığını ve likiditeyi artırmak amacıyla merkezi limit emir defteri ve fiyat talep mekanizmaları kullanılacak.

Yeni nesil işlem sistemlerini destekleyecek

LSE plc Üst Yöneticisi ve LSEG Dijital ve Menkul Kıymet Piyasaları Başkanı Julia Hoggett, LSE 24'ün yatırımcılara geleneksel işlem saatlerinin dışında daha fazla esneklik sunacağını belirtti.

Platformun piyasa verileri, emir yönetimi ve işlem süreçleriyle güvenli bağlantı sağlayarak yeni nesil ajan tabanlı işlem sistemlerini desteklemesi planlanıyor.

Ayrıca LSE 24'ün, düzenleyici onayların ardından LSEG'nin geliştirdiği Dijital Menkul Kıymet Saklama Altyapısı'nı kullanarak ihraç, takas ve saklama süreçlerinin dijitalleşmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

İşlem saatleri belli oldu

LSE 24'te işlemler 17.00-07.50 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Gün sonu işlemleri nedeniyle 18.30-19.00 arasında 30 dakikalık ara verilecek.

Londra Borsası'nın Ana Pazarı ise mevcut uygulamada olduğu gibi 08.00-16.30 saatleri arasında açık kalmaya devam edecek.