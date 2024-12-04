Londra Borsası daralıyor: Şirketler son 14 yılın en hızlı göçünü yaşıyor

Londra Borsası’nda son 14 yılın en yoğun küçülmesi yaşanıyor.

Bloomberg’in derlediği verilere göre, birleşme ve satın almalar nedeniyle yaklaşık 45 şirket Londra piyasasından çıktı.

Ayrılarak listeden çıkarılan şirket sayısı, 2024’te şimdiye dek geçen yılın tamamına göre yüzde 10 artarken, 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İngiltere’de satın alma ve birleşme anlaşmaları bu yıl yüzde 81 oranında artışla 160 milyar doları bulmuştu.

İskontolu fiyatlar şirketlerin cazibesini artırıyor

İngiliz hisse senetlerinin küresel emsallerine göre yüzde 40'ın üzerinde bir iskontoyla işlem görmesi, İngiliz borsasının fırsatçılar için popülerliğini koruduğunu gösterdi.

Yatırım şirketi Gatemore Capital Management'ın yönetici ortağı Liad Meidar, “İngiltere işini yoluna koymazsa, zemin ve ilgi kaybetmeye devam edecek. Kısacası, şirketler doğru sermaye maliyetini elde edemiyor. İstedikleri değerlemeyi elde edemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Yılın en büyük anlaşmalarının çoğu sınır ötesi oldu. Çek milyarder Daniel Kretinsky, Royal Mail'in sahibini yaklaşık 3,6 milyar sterlin değerinde bir anlaşmayla satın almayı kabul etti. Bu arada, Danimarkalı bira üreticisi Carlsberg, 3,3 milyar sterlinlik bir anlaşmayla İngiltere Pepsi şişeleyicisi Britvic Plc'yi devralma sürecinde ilerliyor.

Yeni satın almalara ilişkin süreçler ilerliyor

Daha fazla satın alma işlemi yolda. Aviva Plc İcra Kurulu Başkanı Amanda Blanc, İngiltere otomobil sigortacısı için 3,3 milyar sterlinlik bir devralma teklifi yaptıktan sonra Direct Line Insurance Group Plc'nin yönetim kurulunu ikna etmeye çalışıyor. Bu arada, General Atlantic, 730 milyon sterlin piyasa değerine sahip bir çevrimiçi eğitim şirketi olan Learning Technologies Group Plc'yi satın almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyor.

Tüm bu anlaşmalar -Londra'daki ilk halka arzların azlığıyla birleştiğinde- Birleşik Krallık'taki toplam listelenen şirket sayısının azalmaya devam ettiği anlamına geliyor.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, bu yıl on bir şirket Londra'daki halka arzlarını tamamlayarak toplam 1 milyar dolar topladı ve bu miktar 2023'teki aynı dönemde toplanan miktardan yüzde 11 daha az.

Aynı zamanda, Just Eat Takeaway.com NV ve Flutter Entertainment Plc gibi firmalar Londra listelemelerini kaldırıyor veya birincil listelemelerini yurtdışına taşıyor.