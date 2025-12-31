Londra Borsası FTSE 100’ten 16 yılın en güçlü performansı

Londra Borsası'nda FTSE 100 endeksi, 2025’in son işlem günlerinde rekor seviyelere yakın seyrini sürdürerek, 16 yılın en güçlü yıllık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

Erken kapanacak olan piyasada FTSE 100, önceki gün kapanışta ulaştığı rekorun ardından yatay seyir izliyor. FTSE 250 endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

Yeni yıl tatili nedeniyle bugün Türkiye saati ile 15.30'da kapanacak olan Londra Borsası'nda işlem hacmi sınırlı kaldı. Uzun yıllar zayıf performans gösteren FTSE 100, 2025’te İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, finans ve madencilik hisselerindeki güçlenme ve küresel dalgalanmalara karşı görece ucuz bir çeşitlendirme aracı olarak görülmesi sayesinde öne çıktı.

Endeks yıl genelinde yüzde 21’den fazla yükselerek üst üste beşinci yıllık artışına ve 2009’dan bu yana en güçlü performansına yöneldi. Aynı dönemde Avrupa genelini kapsayan STOXX 600 endeksi yüzde 16,6, ABD’nin S&P 500 endeksi ise yüzde 17,2 artış kaydetti.