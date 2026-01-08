Londra borsası petrol hisselerinin baskısıyla geriledi

Londra borsasında FTSE 100 endeksi petrol hisselerindeki düşüşün etkisiyle gerilerken, savunma hisseleri artan askeri harcamalar ve jeopolitik gerilimlerin desteğiyle rekor seviyeye yükseldi.

FTSE 100 endeksi TSİ 14.06 itibarıyla yüzde 0,23 düşüş gösterdi.

Shell hisseleri, dördüncü çeyrek sıvılaştırılmış doğal gaz üretimi için öngördüğü aralığı daraltmasının ve kimyasallar iş kolunda zarar uyarısında bulunmasının ardından yüzde 2,6 değer kaybetti. BP hisseleri ise yüzde 0,6 geriledi. 2026’nın başlarında büyük bir arz fazlası oluşabileceğine yönelik tahminler enerji sektörü üzerinde baskı yaratırken, petrol fiyatları gün içinde sınırlı yükseldi.

Savunmada güçlü yükseliş

Savunma hisseleri ise güçlü bir yükseliş sergiledi. Avrupa ve ABD’deki benzer hisselerdeki rallinin etkisiyle savunma endeksi rekor seviyeye çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın savunma harcamalarının artırılması çağrısı bu yükselişi destekledi. BAE Systems hisseleri yüzde 6,1 artarken, Chemring ve Avon Technologies yaklaşık yüzde 1 yükseldi. ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırıları da jeopolitik endişeleri artırarak savunma hisselerine alım getirdi.

Perakende düştü

Şirket hisseleri cephesinde Associated British Foods, Primark zincirindeki yavaşlama ve ABD’deki zayıf talep uyarısının ardından yüzde 11,3 değer kaybetti. Greggs hisseleri, tüketici güvenindeki zayıflığın karları baskılayacağı uyarısıyla yüzde 7,7 düştü. Tesco ise Noel döneminde İngiltere satışlarının yüzde 3,2 artmasına rağmen yıl geneli kar tahmininin üst bantta kalacağını açıklamasının ardından yüzde 4,9 geriledi.