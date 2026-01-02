Londra Borsası'nda FTSE 100 Endeksi ilk kez 10 bin puanı aştı

Londra Borsası'nda gösterge konumdaki FTSE 100 Endeksi, 2026 yılının ilk işlem gününde tarihinde ilk kez 10 bin puan seviyesini aşarak önemli bir eşiği geride bıraktı. İngiliz hisse senedi piyasası, böylece yeni yıla güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

FTSE 100, açılış ile birlikte 10 bin puanın üzerine çıkarak sembolik sınırı geçti. 10.046,25 seviyesine kadar yükselen FTSE 100 şu sıralarda 10.003,33 puan ile 2025 sonuna göre yüzde 0,72 artıda.

Endeks, 2025 yılında yaklaşık yüzde 22 yükselerek 2009’dan bu yana en iyi yıllık performansını kaydetmişti. Bu yükselişle birlikte FTSE 100, Avrupa’nın geniş kapsamlı STOXX 600 endeksini ve ABD’nin S&P 500 endeksini geride bıraktı.

FTSE 100’ün 2025 yılındaki kazançlarında farklı sektörler öne çıktı. Değerli metal fiyatlarındaki artıştan destek alan Fresnillo gibi madencilik şirketleri, Avrupa’da artan savunma harcamalarından yararlanan Babcock ve Rolls-Royce gibi savunma sanayi firmaları ile faiz oranlarının görece yüksek seyri ve istikrarlı ekonomik büyümeden faydalanan Lloyds gibi bankalar, endeksin en güçlü yükseliş gösteren hisseleri arasında yer aldı.