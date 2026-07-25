Masfen Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Masfen Enerji (MASFN) ne zaman işlem görecek? soruları araştırılıyor. Borsa İstanbul’da 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenen halka arzın ardından şimdi yatırımcılar işlem tarihini araştırıyor.

MASFEN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) paylarının halka arzında 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama süreci tamamlandı. Şirket veya konsorsiyum tarafından halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Hisse başına 45,68 TL sabit fiyatla ve yaklaşık 3,88 milyar TL büyüklükle gerçekleşen talep toplamanın ardından, dağıtım sonuçlarının önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor. Yatırımcılara düşecek kesinleşmiş lot miktarının KAP duyurusuyla netleşmesi öngörülüyor.

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MASFEN ENERJİ (MASFN) NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Masfen Enerji'nin (MASFN) halka arzında talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların gözü payların Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarihe çevrildi. Mevcut halka arz takvimi dikkate alındığında, MASFN paylarının 29 Temmuz 2026 Çarşamba gününden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Kesin işlem tarihi ise Borsa İstanbul'un yayımlayacağı "Payların İşlem Görmeye Başlaması" duyurusu ile resmiyet kazanacak.