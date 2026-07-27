Masfen Enerji halka arz sonuçları belli oldu: 5 kata yakın talep geldi

Masfen Enerji A.Ş., 22-24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzın sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

Şirket, 1 TL nominal değerli paylarını 45,68 TL fiyattan yatırımcılara sundu. Halka arz kapsamında sermaye artırımı yoluyla 55 milyon TL, ortak satışı yoluyla ise 30 milyon TL nominal değerli pay satışı gerçekleştirildi. Böylece toplam 85 milyon TL nominal değerli payın tamamı yatırımcılara dağıtıldı.

Halka arzın toplam büyüklüğü ise 3 milyar 882 milyon 800 bin TL olarak gerçekleşti.

Halka arza 4,98 kat talep geldi

Halka arz edilen 85 milyon TL nominal değerli paya karşılık 422 milyon 947 bin 704 TL nominal değerinde filtrelenmemiş talep geldi. Böylece halka arz, 4,98 kat talep gördü.

Halka arza toplam 1 milyon 124 bin 845 yatırımcı başvururken, dağıtım sonrasında 1 milyon 93 bin 898 yatırımcı pay almaya hak kazandı.

En yüksek talep yüksek başvurulu yatırımcılardan

Şirketin açıklamasına göre yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatına yaklaşık 1,48 kat, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcı tahsisatına 35,04 kat, yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatına ise yaklaşık 2,91 kat talep geldi.

Dağıtım kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılara 68 milyon adet, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara 8,5 milyon adet ve yurt içi kurumsal yatırımcılara 8,5 milyon adet pay tahsis edildi.