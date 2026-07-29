Masfen Enerji, yarın BIST'te 6 endekse dahil olacak
Masfen Enerji payları, 30 Temmuz'da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasıyla birlikte BIST Tüm, BIST Tüm-100 ve BIST Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 6 endekse dahil edilecek.
Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Masfen Enerji (MASFN) payları, 30 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
Şirket payları, işlem görmeye başlamasıyla birlikte BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST Elektrik endekslerinin kapsamına alınacak.
Endeks hesaplamalarında şirketin 555 milyon payı ve yüzde 15 fiili dolaşımdaki pay oranı esas alınacak.