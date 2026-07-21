Matriks Haber araştırması: Borsanın en karlı ve en ucuz sektörü gayrimenkul

Matriks Haber tarafından 33 aracı kurum ve bankanın katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, piyasanın genel beklentisi Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Temmuz'daki toplantısında politika faizini %37 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde. Ankete katılan 32 ekonomist faiz değişikliği beklemezken, sadece bir ekonomist 300 baz puanlık bir indirim öngördü. Köroğlu, faiz indirimlerinin yılın son çeyreğinde başlamasının beklendiğini ve medyan beklentinin yılın geri kalanındaki üç toplantının ikisinde indirim yapılacağına işaret ettiğini belirtti. Ayrıca, 2026 yıl sonu politika faizi beklentisi %34,75’ten %35’e yükselirken, 2027 sonu tahminlerinde %29’dan %27’ye bir gerileme kaydedildi.

Enflasyon ve Moody's tahminleri

Enflasyon tarafında, 2026 yıl sonu beklentisi %29 ile sabit kalırken, gelecek yıl sonuna ilişkin beklentiler %21,50'den %22'ye doğru hafif bir yukarı yönlü revize edildi. Moody's'in 24 Temmuz Cuma gecesi açıklaması beklenen değerlendirmesine yönelik ankette ise, 18 analistin tamamı Türkiye'nin ‘BA3’ olan kredi notunun ve ‘durağan’ görünümünün korunacağını öngörüyor. Ancak Köroğlu, Moody's'in takvimde yer almasına rağmen rapor yayınlamama ihtimalinin de bulunduğunu hatırlattı.

Borsa İstanbul'da sektörel analiz: Gayrimenkul öne çıkıyor

Borsa İstanbul'da işlem gören 618 hisse ve 41 sektörü kapsayan bir araştırma yapan Matriks Haber, ortalama sektör FK (Fiyat/Kazanç) oranının 27,03 ile tarihsel ortalamaların üzerinde olduğunu tespit etti. Araştırmanın en çarpıcı sonucu olarak gayrimenkul sektörü, %3,54'lük düşük FK oranı ve %11,8'lik net kar marjı ile hem ucuz hem de yüksek karlı bir görünüm sergileyerek öne çıktı. Öte yandan, en yüksek FK oranları büro yönetimi, factoring ve ana metal sektörlerinde görülürken; yıllık performansta finansman sektörü %2.351 ile liderliğini sürdürdü.