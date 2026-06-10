Mavi Giyim geri alım programını tamamladı

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI), 10 Haziran 2025 tarihinde başlattığı pay geri alım programının tamamlandığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geri alım programı kapsamında toplam 14 milyon 512 bin adet B grubu payın satın alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre geri alınan payların toplam nominal tutarı 14 milyon 512 bin TL olurken, işlemlerde kullanılan toplam fon tutarı 575 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tamamlanan program kapsamında geri alınan payların şirket sermayesine oranı yüzde 1,83 seviyesine ulaştı.

Geri alınan paylar iptal edilecek

Mavi Giyim, daha önce kamuoyuna duyurduğu plan doğrultusunda geri alınan payların tamamının sermaye azaltımı yöntemiyle iptal edilmesini hedefliyor.

Şirket açıklamasında, söz konusu işlemin fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı kapsamında gerçekleştirileceği belirtilirken, süreçle ilgili alınacak kararların ve gelişmelerin ayrıca kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.