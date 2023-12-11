Mega Metal'in halka arzına 3,35 kat talep

Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi.

A1 Capital'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 28,30 TL olarak belirlenmiş olup, ek satış dahil halka arz edilen toplam 62.750.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirildi; buna göre toplam halka arz büyüklüğü 1.775.825.000 TL oldu.

Halka arzda; “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar”dan planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,87 katı, “Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar”dan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 8,86 katı talep geldi.

Halka arzda ek satış dahil toplam 62.750.000 TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 3,35 katı talep geldi.

Halka arzda ek satışa konu edilen 9.750.000 TL nominal değerli payların tamamı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edildi.

Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının halka arzında, yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.