Menkul kıymetlerde rekor büyüme: Toplam değer 38 trilyon liraya ulaştı

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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, sermaye piyasalarında yatırımcı ilgisinin ve piyasa büyüklüğünün yıl boyunca önemli ölçüde arttığını söyledi.

Arıkan, MKK’de kayıtlı menkul kıymetlerin toplam piyasa değerinin yıl başında yaklaşık 29 trilyon lira seviyesinde olduğunu belirterek, bu tutarın yaklaşık yüzde 30 artışla 38 trilyon liraya ulaştığını açıkladı.

Kayıtlı yatırımcı sayısı 39 milyonu geçti

MKK kayıtlarında yer alan toplam yatırımcı sayısı yılbaşından bu yana yüzde 3 artarak 39 milyonu geçti.

Kayıtlı hesap sayısının yaklaşık 90 milyon, bakiyeli hesap sayısının ise 15-16 milyon civarında olduğunu belirten Arıkan, bakiyeli yatırımcı sayısının yılbaşındaki 10,64 milyon seviyesinden yüzde 21,5 artışla yaklaşık 13 milyona yükseldiğini ifade etti.

Arıkan, kripto varlık yatırımcılarının da artık MKK’deki yatırımcı sınıfına dahil edildiğini söyledi.

Kripto piyasasının büyüklüğü 172 milyar liraya çıktı

Kripto varlık piyasasında da büyüme yaşanıyor. Arıkan’ın verdiği bilgilere göre, Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi’nde takip edilen piyasanın toplam değeri yaklaşık 172 milyar liraya ulaştı.

Günlük işlem hacminin 15-20 milyar lira civarında olduğunu belirten Arıkan, sistemde bin 500’ün üzerinde bakiyeli kripto varlık bulunduğunu kaydetti.

Kripto piyasasında yaklaşık 3,5 milyon bakiyeli yatırımcı bulunduğunu söyleyen Arıkan, en az bir kez alım satım gerçekleştirmiş yatırımcı sayısının ise 5-6 milyon civarında olduğunu ifade etti.

Kriptoda milyonlarca yatırımcı sisteme girdi

SPK düzenlemeleri ve MKK’nin çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi, kripto platformları ile saklama kuruluşları arasındaki verilerin eşleştirilmesini sağlıyor.

MKK, gerekli veri eşleştirmelerinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların kripto varlıklarını e-YATIRIMCI uygulaması üzerinden de görüntüleyebilmesini sağlayacak.

KVMKS’ye şu anda 43 platformun üye olduğunu belirten Arıkan, aktif olarak 20-30 platformun alım satım işlemlerini yürüttüğünü söyledi.

Borsa İstanbul’da şirket sayısı 625’e çıktı

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören şirket sayısı 625’e ulaştı. 2026’nın ilk 8 ayında 34 şirket Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Pay senetlerinin toplam piyasa değeri ise 22,50 trilyon lira seviyesine çıktı.

Bunun yaklaşık 9-10 trilyon liralık bölümünün halka açık ve işlem gören şirketlerin piyasa değerini, kalan bölümün ise halka kapalı şirketlerin değerini yansıttığı belirtildi.

Pay senedi yatırımcı sayısının 6,5-7 milyon arasında olduğu ifade edildi.

Yatırım fonlarında 6 milyon yatırımcı

Yatırımcıların doğrudan hisse senedi yerine profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilen fonlara ilgisi de artıyor.

MKK verilerine göre yatırım fonlarında bakiyeli yatırımcı sayısı 6 milyona ulaştı. Fonların toplam piyasa değeri ise 11 trilyon liraya yaklaştı.

İstanbul’da dev finans zirvesi

MKK’nın ev sahipliğinde 13-16 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Finans Merkezi’nde CSD Summit İstanbul 2026 düzenlenecek.

Zirveye 60’tan fazla ülkeden 70’in üzerinde üye kuruluşun üst düzey temsilcisinin katılması bekleniyor. Organizasyonda Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ortak bir saklama kuruluşu kurulmasına yönelik iyi niyet anlaşmasının imzalanması planlanıyor.

MKK Genel Müdürü Arıkan, zirvenin Türkiye’nin Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu arasındaki finansal bağlantılarını güçlendirecek önemli bir başlangıç olacağını belirtti.

MKK’dan yapay zeka hamlesi

Arıkan, MKK’nın yapay zeka alanında da çalışmalar yürüttüğünü belirterek, şirket bünyesinde yapay zekayla çalışan bir asistan geliştirdiklerini söyledi.

Bu alandaki bilgi birikiminin dış hizmetlere de taşınacağını belirten Arıkan, yapay zekanın yatırımcı risk takibi ve sermaye piyasalarındaki veri analizinde de kullanılabileceğini ifade etti.