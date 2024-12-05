Merkez Bankası'nın rezervleri yükselişte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geride kalan haftada 1 milyar 99 milyon dolar ile artış gösterdi.

TCMB haftalık verilerine göre, 29 Kasım itibarıyla toplam rezervler 156 milyar 639 milyon dolardan, 157 milyar 738 milyon dolara yükseldi.

Brüt rezervler 90 milyar 735 milyon dolardan 92 milyar 818 milyon dolara çıkarken, altın rezervleri 65 milyar 904 milyon dolardan 64 milyar 920 milyon dolar geldi.

Bir önceki hafta 60 milyar 882 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 3 milyar 296 milyon dolar artarak 64 milyar 178 milyon dolara çıktı.