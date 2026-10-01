Meta hisselerinde 4 yılın en güçlü aylık yükselişi

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Meta Platforms hisseleri, yapay zekâ alanındaki son gelişmelerin etkisiyle eylül ayında yüzde 27 yükselerek 2022’den bu yana en güçlü aylık performansını kaydetti.

Şirket hisseleri çarşamba günü 725,18 dolardan kapanırken, ağustos sonundaki 572,34 dolarlık kapanış fiyatına göre yüzde 27 değer kazandı.

Meta’nın 8 Eylül’de kullanıma sunduğu kişisel yapay zekâ ajanı Muse, yatırımcıların şirkete yönelik beklentilerinde öne çıkan gelişmelerden biri oldu.

Muse, Apple iOS indirmelerinde OpenAI’ın ChatGPT uygulamasını geride bıraktı. Meta CEO’su Mark Zuckerberg de eylül ayında düzenlenen Connect konferansında Muse’u şirketin ürün ve iş stratejisinin “merkezinde” yer alan bir unsur olarak tanımladı.

Şirket aynı etkinlikte Muse Charm adlı yapay zekâ destekli kolye dahil yeni donanım ürünlerini de tanıttı.

Kurumsal yapay zeka hamleleri hızlandı

Meta, eylül sonunda MongoDB CEO’su CJ Desai’yi yeni Meta Enterprise Platform biriminin başına getirdi. Şirket ayrıca Muse for Small Business adı altında küçük işletmelere yönelik yapay zekâ ajan teknolojilerini duyurdu.

BofA Global Research analistleri, kurumsal yapay zekâ çözümleri pazarının bulut kapasitesi dahil 2028’e kadar 1 trilyon doları aşmasının beklendiğini belirtti. Analistler, Meta’nın tüketici verileri ve iletişim uygulamalarının tüketici odaklı şirketlere yönelik kurumsal yapay zekâ satışlarında avantaj sağlayabileceğini ifade etti.

Meta Nasdaq’ı geride bıraktı

Eylül ayı Meta hisseleri için kayıtlardaki en iyi beşinci ay oldu. Şirket hisseleri aynı dönemde diğer mega ölçekli teknoloji şirketlerinden daha güçlü performans gösterirken, Nasdaq yaklaşık yüzde 2 yükseldi.

Meta hisselerinin bundan daha güçlü bir aylık performans gösterdiği son dönem Kasım 2022 olmuştu.