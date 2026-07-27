Metgün Enerji yarın yedi BIST endeksine dahil olacak

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) paylarının 28 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağını duyurdu.

Şirket payları, işlem görmeye başlamasıyla birlikte BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST İzmir endekslerine dahil edilecek.

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre, endeks hesaplamalarında Metgün Enerji'nin 635 milyon adet payı ve yüzde 21 seviyesindeki fiili dolaşımdaki pay oranı dikkate alınacak.