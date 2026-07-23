Metgün Enerji'nin halka arz sonuçları belli oldu

Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (METEN) halka arz sonuçları açıklandı.

20-21-22 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde, şirket sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen 90 milyon 579 bin pay ile mevcut ortak Metin Güneş'e ait 45 milyon pay olmak üzere toplam 135 milyon 579 bin pay, 20 TL fiyattan yatırımcılara sunuldu.

Böylece halka arzın büyüklüğü 2 milyar 711 milyon 580 bin TL olarak gerçekleşti.

Halka arza yaklaşık 994 bin başvuru geldi

Halka arzda toplam 400 milyon 358 bin 312 TL nominal değerli pay talebi alındı.

Buna göre halka arza tahsisatın 3 katı filtrelenmemiş talep geldi.

Toplam 993 bin 906 başvuru yapılırken, 961 bin 387 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi.

Yurt içi kurumsal talep öne çıktı

Yatırımcı grupları bazında incelendiğinde, yurt içi bireysel yatırımcı talebi ayrılan payların yaklaşık 1,9 katı, grup çalışanlarının talebi 1,2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı talebi 5,2 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcı talebi ise 3,3 katı seviyesinde gerçekleşti.

Toplam 993 bin 906 başvuruya karşılık 961 bin 387 yatırımcıya pay dağıtıldı. Dağıtım kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılara 81 milyon 347 bin 400 adet, grup çalışanlarına 4 milyon 67 bin 370 adet, yurt içi kurumsal yatırımcılara 40 milyon 673 bin 700 adet ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara 9 milyon 490 bin 530 adet pay verildi.