Metropal halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu

Metropal halka arzında 2-4 Mart tarihlerine talep toplanacak. Halka arz edilecek bir payın nominal değeri 80,00 TL olarak belirlendi. Ortaklığın çıkarılmış sermayesi 80.000.000 TL’den 92.600.000 TL’ye çıkarılacak ve artırılacak 12.600.000 TL nominal değerli 12.600.000 adet B grubu pay ile birlikte mevcut ortaklardan Hak Teknoloji Yatırım A.Ş.’nin 2.835.000 TL nominal değerli 2.835.000 adet B grubu payı, Bilgesan Elektrik Taahhüt İmalat ve Sanayi A.Ş.’nin 2.457.000 TL nominal değerli 2.457.000 adet B grubu payı, Önder Akıncı’nın 630.000 TL nominal değerli 630.000 adet B grubu payı, Recep Aktaş’ın 252.000 TL nominal değerli 252.000 adet B grubu payı ve Ayşe Aylin Sözen’in 126.000 TL nominal değerli 126.000 adet B grubu payı halka arz edilecek. Toplam halka arz edilecek pay tutarı 6.300.000 TL ve adet bazında 6.300.000 B grubu pay olarak belirlendi.

Halka arz edilecek toplam 18.900.000 TL nominal değerli payların; - 9.072.000 TL nominal değerdeki %48 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a - 1.890.000 TL nominal değerdeki %10 oranındaki kısmı Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı Grubu’na, - 378.000 TL nominal değerdeki %2 oranındaki kısmı Grup Çalışanları’na, - 3.780.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a - 3.780.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edildi.