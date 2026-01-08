MEYSU borsada ne zaman işlem görecek? Meysu Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? soruları araştırılıyor. Borsa İstanbul’da dikkat çeken halka arz sürecinden geçen Meysu’nun ne zaman işlem göreceği merak ediliyor. 3 gün boyunca talep toplayan şirketin işlem tarihine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı.

MEYSU BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Meysu Gıda’nın Borsa İstanbul’da işlem göreceği kesin tarih henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak halka arz takvimine bakıldığında, 5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde tamamlanan talep toplama sürecinin ardından, şirket paylarının 12-14 Ocak tarihlerinde "MEYSU" koduyla borsa kotunda yer alması bekleniyor.

MEYSU GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., toplam 175 milyon adet payı yatırımcılara sundu ve talep toplama işlemi sona erdi. Halka arzda pay başına satış fiyatı 7,50 TL olarak belirlenirken, şirket sermayesinin yaklaşık %20,11’i halka açıldı. Ancak resmi dağıtım sonuçları ve yatırımcı başına düşecek lot miktarları henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından ‘MEYSU’ koduyla Borsa İstanbul’da hisselerin işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Detaylar netleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.