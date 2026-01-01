Meysu halka arz ne zaman? Meysu Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? soruları merak ediliyor. Borsa İstanbul yatırımcısı Meysu Gıda halka arzına katılarak fırsatı yakalamak istiyor. Eşit dağıtım yapacak olan Meysu’nun halka arz detayları da netleşti.

MEYSU HALKA ARZ NE ZAMAN?

2026 yılının ilk günlerinde yatırım dünyasının gündemine yeni bir halka arz daha geliyor. Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrası planlanan halka arzı için talep toplama tarihleri 5–6–7 Ocak 2026 olarak açıklandı. Bu tarihlerde yatırımcılar şirket payları için talepte bulunabilecekler. Halka arz süreci, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek ve paylar sabit fiyatla satışa sunulacak. Talep toplama süresi üç iş günü sürecek ve bu tarihlerde Borsa İstanbul’da işlem görecek paylar yatırımcılarla buluşacak. Duyuru SPK onayının ardından kamuya duyuruldu ve izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlandı.

MEYSU GIDA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Gıda sektörünün köklü markalarından Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) halka arz sürecinde yatırımcıların en çok merak ettiği "Katılım Endeksi" sorusu yanıt buldu. Şirket tarafından yayımlanan borsa görüş formu ve izahname detaylarına göre, Meysu Gıda'nın Katılım Endeksi kriterlerini karşıladığı açıklandı.

İslami finans ilkelerine uygun yatırım yapmayı tercih eden yatırımcılar için paylaşılan bilgilere göre; şirketin esas sözleşmesindeki faaliyetleri ve mali tabloları katılım esaslarına uygunluk gösteriyor. MEYSU koduyla borsada işlem gören dev şirket, bu onayla birlikte hassasiyeti olan geniş bir yatırımcı kitlesinden de yoğun ilgi gördü. Uzmanlar, gıda sektöründeki büyüme potansiyelinin endeks uygunluğu ile birleşmesinin talebi desteklediğini belirtiyor.

Önemli Bilgiler: