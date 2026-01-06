MEYSU kişi başı kaç lot verir (6 Ocak 2025)? Meysu Gıda katılım endeksine uygun mu? soruları borsa yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. talep topluyor. Yatırımcılar ise kişi başı kaç lot düşeceğini araştırıyor.

MEYSU KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERİR (6 OCAK 2025)?

Meysu Gıda’nın 6 Ocak 2025 tarihli halka arz sürecinde “MEYSU” koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanan hisselerde yatırımcı başına düşecek lot miktarı, talebe göre değişecek şekilde planlandı. Halka arzda toplam 175 milyon lot satışa sunulacak ve bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

MEYSU – Kişi Başı Lot Senaryoları

150.000 kişi katılırsa: ≈ 525 lot

≈ 250.000 kişi katılırsa: ≈ 315 lot

≈ 350.000 kişi katılırsa: ≈ 225 lot

≈ 500.000 kişi katılırsa: ≈ 158 lot

≈ 700.000 kişi katılırsa: ≈ 112 lot

≈ 1.100.000 kişi katılırsa: ≈ 72 lot

≈ 1.600.000 kişi katılırsa: ≈ 50 lot

≈ 2.200.000 kişi katılırsa: ≈ 36 lot

MEYSU GIDA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Borsa İstanbul yatırımcılarının, özellikle faiz hassasiyeti bulunan tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU), güncel borsa verileri ve Katılım Finans İlkeleri çerçevesinde mercek altına alındı. Şirket tarafından sunulan izahnameye göre Meysu Gıda, BIST Katılım Endeksi kriterlerini karşılıyor.

Şirketin yayımladığı son borsa görüş formları ve bağımsız denetim raporları, faaliyet alanının (meyve suyu ve gıda üretimi) İslam finans ilkelerine aykırı bir unsur içermediğini teyit ediyor. Finansal açıdan bakıldığında ise; şirketin faizli borçlarının ve faiz getirili varlıklarının toplam piyasa değerine oranı, endeks tarafından belirlenen %30 eşiğinin altında yer alıyor.

Bu tablo doğrultusunda MEYSU payları; BIST Katılım Tüm, BIST Katılım 100 ve BIST Katılım Temettü gibi endekslerde yer alarak "katılım endeksine uygun" etiketiyle işlem görmeye devam ediyor.

NOT: Burada yer alan bilgiler genel bilgilendirme amaçlı olup, yatırımcının risk ve getiri tercihleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır. Bu içerikler yatırım danışmanlığı kapsamında olmayıp, yalnızca bu verilere dayanarak karar verilmesi mali durumunuzla örtüşmeyebilir; bu nedenle paylaşılan metinler kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.