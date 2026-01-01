MEYSU kişi başı kaç lot verir? Beklenen halka arz geldi! Meysu eşit mi oransal mı?

MEYSU kişi başı kaç lot verir? Meysu eşit mi oransal mı? soruları borsa yatırımcısının gündemine oturdu. Borsa İstanbul’daki talep toplama sürecini kaçırmak istemeyenler detayları araştırıyor. Ayrıca Meysu’nun kişi başı kaç lot dağıtacağı da merak edilen diğer bir konu oldu. Detayları haberimizde derledik…

MEYSU KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERİR?

Meysu halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 50-60’ını işletme sermayesi olarak kullanılacağını belirtirken kalan kısmı ise kapasite ve verimlilik artırımı için kullanacağını açıkladı.

Katılımcı sayısına göre yatırımcı başına düşebilecek lot miktarları ve TL karşılıkları aşağıda listelenmiştir:

150 Bin katılım: Yaklaşık 525 Lot (3.937 TL)

250 Bin katılım: Yaklaşık 315 Lot (2.362 TL)

350 Bin katılım: Yaklaşık 225 Lot (1.687 TL)

500 Bin katılım: Yaklaşık 158 Lot (1.185 TL)

700 Bin katılım: Yaklaşık 112 Lot (840 TL)

1 Milyon katılım: Yaklaşık 72 Lot (540 TL)

6 Milyon katılım: Yaklaşık 50 Lot (375 TL)

2 Milyon katılım: Yaklaşık 36 Lot (270 TL)

Not: Bu rakamlar kesin olmayıp, halka arza gelecek toplam talebe göre değişkenlik gösterebilecek olası verilerdir.

MEYSU EŞİT Mİ ORANSAL MI?

5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplayacak olan Meysu Gıda (MEYSU) halka arzı, bireysel yatırımcılar için "Eşit Dağıtım" yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Gıda sektörünün köklü markalarından Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., 5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek halka arzı için talep toplamaya başlıyor. Pay başına 7,50 TL sabit fiyatla satışa sunulacak olan halka arzda, yatırımcıların merakla beklediği dağıtım yöntemi "Bireysele Eşit Dağıtım" olarak açıklandı.

Alnus Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla yürütülen süreçte toplam 175 milyon adet pay satışa sunulacak. Payların %45’i yurt içi bireysel yatırımcılara, %45’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve %10’u yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edildi. Yaklaşık 1,3 milyar TL büyüklüğe sahip olan halka arz, Katılım Endeksi kriterlerine de uygunluk gösteriyor. Şirketin "MEYSU" koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.