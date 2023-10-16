MHR GYO halka arz büyüklüğü 890 milyon TL oldu

12-13 Ekim 2023 tarihlerinde “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile gerçekleştirilen MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi paylarının halka arzı gerçekleştirildi.

Yapı Kredi Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arz sonucunda 4,30 TL’den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 207.000.000 TL nominal payların tamamı satıldı. Böylece halka arzın büyüklüğü 890,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre filtre edilmemiş 371.393.503 TL nominal değerli toplam 3.339.386 emir oldu.