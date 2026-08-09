Milyarder Buffett yatırımcıları uyardı: Borsa kumarhaneye dönüşüyor

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Dünyanın en tanınmış yatırımcılarından Warren Buffett, ABD borsalarında yaşanan yükselişe rağmen Berkshire Hathaway'in kasasındaki devasa nakit rezervini kullanmak için acele etmiyor. Şirketin elindeki nakit ve Hazine bonolarının toplamı 397,4 milyar dolara ulaşırken, Buffett'ın piyasalara ilişkin yıllardır verdiği mesajlar yeniden dikkat çekiyor.

Berkshire Hathaway'in biriktirdiği bu devasa rezerv, artık yalnızca şirketin finansal gücünü gösteren bir rakam olarak görülmüyor. 397,4 milyar dolarlık kaynak, ExxonMobil'in piyasa değerini aşarken Güney Afrika'nın yıllık ekonomik büyüklüğünü de geride bırakıyor.

Buffett piyasada neden fırsat bulamıyor?

Berkshire Hathaway, üç yılı aşkın süredir net hisse senedi satıcısı konumunda. Şirket, sermayesini değerlendirebileceği yeterince cazip ve büyük bir yatırım fırsatı bulamadığı için elindeki nakdi koruyor.

Yeni CEO Greg Abel döneminde de Buffett'ın yıllardır uyguladığı temkinli yaklaşım devam ediyor.

Ancak Berkshire'ın kasasındaki para tamamen atıl durumda değil. Şirket, yüksek faiz ortamından yararlanarak Hazine bonolarından yılda yaklaşık 12 milyar dolar faiz geliri elde ediyor.

Başka bir ifadeyle Berkshire, uygun yatırım fırsatının ortaya çıkmasını beklerken devasa rezervinden gelir elde etmeyi sürdürüyor.

Buffett borsayı neden “kumarhane”ye benzetti?

Buffett'ın dikkat çeken açıklamalarından biri de finans piyasalarındaki yatırım davranışlarına ilişkin oldu.

Mayıs 2026'da Berkshire Hathaway'in yıllık toplantısında CNBC'den Becky Quick'a konuşan 95 yaşındaki Buffett, finans piyasalarının giderek daha fazla “kumar” havasına büründüğünü söyledi.

Buffett'a göre uzun vadeli yatırım ile kısa vadeli spekülasyon arasındaki çizgi giderek bulanıklaşıyor. Özellikle tek günlük opsiyon işlemleri ve tahmin piyasaları gibi faaliyetleri yatırım olarak görmediğini belirten Buffett, insanların bugün geçmişe kıyasla çok daha fazla kumar oynama eğiliminde olduğunu ifade etti.

Ünlü yatırımcı ayrıca bazı varlıkların fiyatlarının gelecekte geriye dönüp bakıldığında “çok saçma” görünebilecek seviyelere yükseldiğine dikkat çekti.

Ancak Buffett'ın bu değerlendirmeleri, belirli bir tarihte borsa çöküşü yaşanacağı yönünde bir öngörü anlamına gelmiyor.

Borsada gerçekten alarm mı var?

Buffett'ın açıklamaları, ABD piyasalarındaki yüksek değerlemeler nedeniyle daha fazla önem kazanıyor.

Borsanın toplam değerinin ülkenin GSYİH'sine oranını gösteren Buffett göstergesi, Temmuz 2026 sonunda yüzde 234,3 seviyesine ulaştı. Göstergenin uzun vadeli ortalaması ise yaklaşık yüzde 165,5 seviyesinde.

Bu, Buffett'ın yıllardır takip ettiği önemli ölçütlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bir diğer dikkat çekici gösterge ise Shiller CAPE oranı. Ağustos ayının başında yaklaşık 41,9 seviyesinde bulunan oran, tarihsel açıdan oldukça yüksek değerlemelere işaret ediyor.

CAPE oranının bugüne kadarki en yüksek seviyesi, 1999 yılının sonunda dot-com balonu döneminde yaklaşık 44,2 olarak kaydedilmişti.

Bugünkü borsa 2000 yılına mı benziyor?

CAPE oranının 1996'da ilk kez 30 seviyesinin üzerine çıkması, piyasanın hemen çöktüğü anlamına gelmedi. S&P 500, dot-com balonunun patlamasından önce yaklaşık dört yıl daha yükselmeye devam etti.

Ancak Mart 2000'deki zirvenin ardından tablo tamamen değişti.

S&P 500'ün eski zirvesine dönmesi yedi yıldan fazla sürdü. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ta toparlanma ise daha uzun zaman aldı.

1999 yılında zirve seviyelerine yakın teknoloji hisselerine yatırım yapanların önemli bir bölümü, zararlarını telafi etmek için yıllarca beklemek zorunda kaldı.

Ancak bugünkü tablo tamamen aynı değil. Günümüzün en değerli teknoloji şirketleri, dot-com dönemindeki birçok şirketten farklı olarak gerçek anlamda büyük kârlar elde ediyor.

Apple, Microsoft, Nvidia ve Alphabet'in son mali yıldaki toplam kârları 400 milyar doların üzerine çıktı.

Buffett da bu farkı kabul ediyor. Berkshire'ın Alphabet yatırımının arkasındaki kararın kendisinden geldiğini ve şirketi incelediği en güçlü işletmelerden biri olarak gördüğünü söyledi.

Buffett yatırımcılara “borsadan çıkın” mı diyor?

Hayır.

Buffett'ın mesajı piyasadan tamamen uzaklaşmak değil, fiyat ile değer arasındaki farkı gözden kaçırmamak.

Berkshire'ın elinde 397,4 milyar dolarlık nakit ve Hazine bonosu bulunmasına rağmen şirket hâlâ büyük hisse senedi yatırımlarına sahip. Apple da Berkshire'ın önemli yatırımları arasında yer alıyor.

Dolayısıyla Buffett borsaya sırtını dönmüş değil.

Asıl yaptığı, çok pahalı olduğunu düşündüğü yatırımlar için beklemek.

Bu nedenle Berkshire Hathaway'in devasa nakit rezervi, aynı zamanda Buffett'ın piyasalara bakışının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ünlü yatırımcının yıllardır verdiği mesaj bugün de değişmiş değil: Kısa vadeli heyecanın peşinden koşmak yerine, gerçekten değer üreten şirketlere yatırım yapmak ve doğru fırsat gelene kadar sabırlı olmak.