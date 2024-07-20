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MKK açıkladı: Hisse yatırımcısı azaldı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı geriledi. Portföylerin değeri ise yükseldi.

Haber Merkezi
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MKK açıkladı: Hisse yatırımcısı azaldı
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Hisse senedi yatırımcılarında gerileme sürüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, geçen hafta 70 bin 265 kişi azalışla hisse yatırımcısı sayısı geriledi. 

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 19 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 70 bin 265 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 547 bin 529 seviyesinden 7 milyon 477 bin 264'e indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 14,37 trilyon TL'den 14,47 trilyon TL'ye yükseldi.

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