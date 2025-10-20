MKK açıkladı: Yatırımcının borsadan kaçışı sürüyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay senedi yatırımcı sayısı geçen hafta da geriledi. Verilere göre 17 Ekim haftasında yatırımcı sayısı 2.875 kişi azaldı. Pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 383 bin 879 kişiye indi.

Önceki hafta da yatırımcı sayısı 7.750 kişi azalmıştı.

Borsa İstanbul'da kayıp sürüyor

Destek Yatırım

Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı yüzde 4,77 düşüşle kapatarak, ekim ayı başından bu yana kaybını yüzde 7,30’a yükseltti. Bankacılık sektörü ise haftalık yüzde 6,78 kayıpla birlikte ekim ayında toplam yüzde 14,82 değer kaybetti.

Piyasalarda önemli hafta

Ekim ayındaki sert düşüşlerin ardından piyasaları bu hafta yoğun bir gündem bekliyor. Perşembe günü, Akbank ve TAV Havalimanları Holding gibi önemli şirketlerin finansal sonuçları açıklanacak. Ayrıca bugün Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası, perşembe günü ise CHP Olağan Genel Kurulu’na ilişkin davası gündemde olacak.

Eylül ayı enflasyonunun yüksek gelmesinin ardından, perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB toplantısında 150 baz puanlık faiz indirimi olasılığı korunuyor. BIST 100 endeksi geçen hafta önemli destek bölgeleri direnç seviyelerine dönerken, 17 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyede kapanış gerçekleştirdi. Tepki denemelerinin satışlarla karşılanması, satış baskısının kırılamamasında temel etken olarak öne çıkıyor. 10.085 seviyesindeki düşen kanal desteğinden gelebilecek tepki alımları, endekste 10.400 üzerinde bir kapanış sağlanması durumunda tepki sürecinin güç kazanmasını destekleyebilir.